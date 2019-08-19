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Adana'da trafik kazası: 4 yaralı

Adana'da meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 4 kişi yaralandı.

19.08.2019 17:50 Adana'da trafik kazası: 4 yaralı
Adana'da meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 4 kişi yaralandı.

Cuma Kaplı yönetimindeki MACK 27 yabancı plakalı otomobil, merkez Çukurova ilçesinde, Halil Çelik yönetimindeki 34 DP 6647 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerden Çelik, yanındaki eşi Canan ve kucağındaki 2 aylık bebekleri Mustafa Kemal Çelik ile diğer otomobil sürücüsü Kaplı'nın yanında bulunan 4 yaşındaki kızı İlayda Kaplı yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kente çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Otomobiller olay yerinden kaldırıldıktan sonra yol trafiğe açıldı.

Adana, Güncel

Kaynak: AA

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