06.06.2019 16:55
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Adana'da trafik kazası: 5 yaralı

Adana

Adana'da, bir minibüse bağlı halde götürülürken devrilen römorktaki 5 tarım işçisi yaralandı.

Adana'da, bir minibüse bağlı halde götürülürken devrilen römorktaki 5 tarım işçisi yaralandı.
Tarım işçilerini taşıyan İsmail K. yönetimindeki 01 EJJ 64 plakalı minibüse bağlı römork, merkez Yüreğir ilçesi Karataş Caddesi'nde devrildi.
Kazada, römorkta bulunan 5 Suriyeli tarım işçisi yola savrularak yaralandı. Yaralılar minibüsle ve olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralılardan birinini durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Karataş Caddesi, İşçi, Adana, Güncel