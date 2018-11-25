Adana'da Trafik Kazası: 8 Yaralı

Adana
'nın İmamoğlu
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Sinan Curabaz yönetimindeki 01 EKH 62 plakalı araç, Kozan
Adana yolu Ayvalı
köyü mevkinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kaza sonucu aynı aileden Raziye, Murat, Sinan, Merve, Esila, Safa, Elif, Poyraz Curabaz yaralandı. 112 sağlık ekiplerince İmamoğlu Devlet Hastanesine getirilen yaralılardan durumu ağır olan Sinan Elif ve Poyraz Curabaz Adana Şehir Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA
Kozan,İmamoğlu,Adana
25 Kasım 2018 Pazar 22:31