Adana'da trafik polisi, öğrenciye kendi kaskını takıp sınava yetiştirdi
Adana'da motosikletli trafik polisleri, araçlarının bozulması nedeniyle yolda kalan abla ve kardeşi TYT sınavına yetiştirdi.
27.06.2020 16:54 | Son Güncelleme: 27.06.2020 18:34
Abidin ve Hacer Demiroğlu çifti, çocukları Merve (20) ve Semanur'u (18) Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan TYT'ye girecekleri Büyük Selçuklu Anadolu Lisesine götürdükleri sırada Dr. Sadık Ahmet Bulvarı'nda araçları arıza yaptı.
Yolda kalan aile, kavşakta görevlerini icra eden trafik polislerinden yardım istedi. Motosikletli trafik polisi, başka bir ekip daha çağırarak kendi kasklarını taktıkları öğrencileri motosikletle sınava girecekleri okula götürdü. Bu anların sosyal medyada paylaşılmasının ardından polislere övgü yağdı. - ADANA
Kaynak: İHA
Etiketler: Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Selçuklu, Adana, 3. Sayfa, Haber