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Adana'da TTF Hakem Gelişim Semineri

Türkiye Tenis Federasyonu'nun 2019 yılı Hakem Gelişim Semineri Adana'da da yapıldı.

02.01.2020 14:24 | Son Güncelleme: 02.01.2020 14:29 Adana'da TTF Hakem Gelişim Semineri
Türkiye Tenis Federasyonu'nun 2019 yılı Hakem Gelişim Semineri 'da da yapıldı.

2 gün süren seminer, Akdeniz Bölgesi hakemleri için Adana'da, Doğu-Güney Doğu Bölgesi hakemleri için Malatya'da, Ege Bölgesi hakemleri için İzmir'de, İç Anadolu Bölgesi hakemleri için Ankara'da, Karadeniz Bölgesi hakemleri için Samsun'da, Marmara Bölgesi hakemleri için de İstanbul'da olmak üzere 6 ayrı merkezde bölgesel olarak düzenlendi.

Akdeniz Bölgesi Hakemler Semineri, Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü'nün ev sahipliğinde gerçekleşti. Kulüp tesislerindeki seminere katılan 50 tenis hakemine Başhakemler Ferdat Şara ve Seyhun Seyhan'ın eğitmenliğinde konular aktarıldı.

2 gün süren seminerde, 'Hakem Görev ve Sorumlulukları', 'Tenis Kuralları', 'Kort İçi ve Kort Dışı Olayların Çözümlenmesi', 'Etik Kurallar ve Aile', 'Sporcu ve Antrenör ile İletişim' konuları görüşülüp, tartışıldı. - ADANA

Akdeniz Bölgesi, Adana, Spor

Kaynak: İHA

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