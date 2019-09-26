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Adana'da tüp patladı: 1 ölü

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kadın, piknik tüpünün patlaması sonucu yaşamını yitirdi.

26.09.2019 14:36Adana'da tüp patladı: 1 ölü
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kadın, piknik tüpünün patlaması sonucu yaşamını yitirdi.
Anadolu Mahallesi'nde müstakil iki katlı evin zemin katında yaşayan İmmihan Savcı (83), avluda su kaynatmak istediği sırada henüz belirlenemeyen nedenle tüp patladı.
Patlama sonucu Savcı, ağır yaralandı. Yaralı kadın, çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralı kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.
Polis ekipleri eve gelerek incelemede bulundu.
Patlama nedeniyle evin duvarlarında da hasar oluştu.

Yüreğir, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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