Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Adana'da ücretsiz maske dağıtımı başladı

Adana'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığınca gönderilen maskelerin dağıtımına başlandı.

13.04.2020 15:40 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:14
Adana'da ücretsiz maske dağıtımı başladı
Adana 'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığınca gönderilen maskelerin dağıtımına başlandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, ücretsiz maskeler tüm ilçelerde Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından vatandaşların yoğunluk oluşturduğu otobüs durakları, kamu kurum binalarının girişlerinde ve pazar yerlerinde dağıtılıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Mahmut Demirtaş, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara maskelerin ücretsiz ulaştırılması talimatları doğrultusunda kentte gerekli çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirtti.
Ücretsiz maske dağıtımının devam edeceğini belirten Demirtaş, şunları kaydetti:
"Bizler ilimizde salgının yayılmasını önlemek amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda birçok tedbir alıyor ve bu tedbirleri anında uyguluyoruz. Tüm bu çalışmalar değerli hemşehrilerimizin sağlığını korumaya yönelik. Bizler tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla vatandaşlarımızın sağlığını tehdit eden salgınla mücadele ederken, vatandaşlardan tek isteğimiz yetkili mercilerden açıklanan kurallara eksiksiz uyulması."

Kaynak: AA

Etiketler: Adana, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan’dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti Haberler
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan'dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti
Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Fransa’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti Haberler
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti
Haberler ›› Güncel ››Adana'da ücretsiz maske dağıtımı başladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:20: Sosyal kartlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor - Haber 16:20: İpekyolu Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına devam ediyor - Haber 16:20: Amasyalı çiftçi Milli Dayanışma Kampanyası için ineğini bağışladı - Haber 16:20: Aziziye Belediyesi Kovid-19 tedbirlerini sürdürüyor - Haber 16:19: Mersin'de yasağa uymayanlara 387 bin 928 TL ceza - Haber 16:06: Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu - Haber 16:04: Vladimir Putin'den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor - Haberler 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı - Haberler