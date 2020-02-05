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Adana'da un çuvalından 4 bin 220 paket kaçak sigara çıktı

Adana'da un çuvalında 4 bin 220 paket kaçak sigaranın ele geçirildiği operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.

05.02.2020 10:39 | Son Güncelleme: 05.02.2020 10:41
'da un çuvalında 4 bin 220 paket kaçak sigaranın ele geçirildiği operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Polis, kaçakçılık yaptığı iddia edilen şüphelilerin adreslerini belirleyerek operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda, bir un çuvalında gümrük kaçağı 4 bin 220 paket sigara ile kaçak 45 şişe içki, 500 puro, 240 paket pipo tütünü ve 94 cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Adana'da un çuvalından 4 bin 220 paket kaçak sigara çıktı

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel

Kaynak: AA


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