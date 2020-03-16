Adana'da usulsüz kredi kullandıran eski banka müdürüne hapis cezası
Adana'da usulsüz kredi kullandırdığı gerekçesiyle yargılanan eski banka müdürü sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
16.03.2020 15:34 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:34
Adana 'da usulsüz kredi kullandırdığı gerekçesiyle yargılanan eski banka müdürü sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan eski banka müdürü Y.K. ile avukatları katıldı.
Sanık Y.K, savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.
Müşteki banka avukatı ise zararlarının giderilmediğini belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.
Cumhuriyet savcısı, mevzuata aykırı usulsüzlüklerle kredi verilmemesi gereken ve yeterli teminat alınmadan ödemesi beklenmeyecek kişilere kredilendirme yapılarak bankanın zarara uğratılmasına yol açacak şekilde üçüncü kişilere finansman sağladığı iddiasıyla sanık Y.K'nin "bankacılık zimmeti" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.
Mahkeme heyeti, sanık Y.K'yi "bankacılık zimmeti" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı, bankanın uğradığı zararın sanık tarafından giderilmesine karar verdi.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan eski banka müdürü Y.K. ile avukatları katıldı.
Sanık Y.K, savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.
Müşteki banka avukatı ise zararlarının giderilmediğini belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.
Cumhuriyet savcısı, mevzuata aykırı usulsüzlüklerle kredi verilmemesi gereken ve yeterli teminat alınmadan ödemesi beklenmeyecek kişilere kredilendirme yapılarak bankanın zarara uğratılmasına yol açacak şekilde üçüncü kişilere finansman sağladığı iddiasıyla sanık Y.K'nin "bankacılık zimmeti" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.
Mahkeme heyeti, sanık Y.K'yi "bankacılık zimmeti" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı, bankanın uğradığı zararın sanık tarafından giderilmesine karar verdi.
Kaynak: AA
Manşet
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