Adana'da "Uyum Buluşmaları"

Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok, göç eden insanları her zaman kardeş olarak gördüklerini belirterek, "Onlar bizim misafirlerimiz" dedi. Yüreğir Kültür Merkezi 'nde gerçekleştirilen 13. Uyum Buluşması'nda Göç İdaresi'nin hizmetleri ve uyum faaliyetlerinden, göçmenlerin uyumu ve huzuru için kültürler arası iletişimin öneminden ve kamu kurumları ve STK 'lar ile işbirliği konuları hakkında bilgilendirme yapıldı.Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum İletişim Daire Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu , toplantıda, 2011'de Suriye 'de başlayan iç savaş ve insani krize değindi. Kadıoğlu, "Can güvenliği tehdidi nedeniyle evlerinden, okullarından, ailelerinden ve sevdiklerinden ayrılan milyonlarca insan kardeş topraklara geldiler. Türkiye bu insanlara kapılarını açtı. Beslenme, barınma ve eğitim gibi en temel hakları ellerinden alınan milyonlarca çocuğun sesi, geleceği, umudu oldu" dedi.Kamuoyuna yansıyan ve sosyal medyada göç eden vatandaşlara ilişkin yanlış bilgilendirme yapıldığına değinen Kadıoğlu, "Özellikle sosyal medya mecralarında paylaşılan çok sayıda yalan haberle hedef saptırmaya çalışılıyor. Suriyelilere devlet tarafından maaş ve ev verildiği, oy kullandıkları gibi yalan haberler yapılıyor. Bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını bir kez daha vurgulamak isterim" dedi.Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok, göç eden insanları her zaman kardeş olarak gördüklerini belirtti. Suriyeli göçmenlerle her zaman akrabalık bağımız, tarihsel ve sosyolojik bağımız olduğunu, Güneydoğu özelinde bazı illerde çok yakın aşiret ilişkileri bulunduğunu ifade eden Ok, "Onlar bizim misafirlerimiz bizim Türk kültürümüzde misafirimiz çok önemlidir. Bize bu misafirlik ahlakını bir kez daha hatırlatan, dünyanın bütün zalimlerine rahat durun bu bölgeyi ve dünyayı kana bulamayın, çünkü dünya sizden büyüktür, dünya beşten büyüktür diyen, biz bu insanlara gönlümüzü kapımızı açıyoruz geleceğe dair dünya medeniyetine dair söyleyeceğimiz söz var diyen, bize bu konuda göçü yönetebilmemiz için destek olan, bilimle, ahlakla, akılla ve aynı zamanda vicdan ve insanlıkla yönetebileceğimiz ifade eden saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'ın selamını getirdik" dedi.Buluşmaya Adana İl Göç İdaresi Müdürü Velican Doğru, Birleşmiş Milletler Göç Kuruluşu Ulusal Proje Sorumlusu Özge Arıcan ve muhtarların yanı sıra çok sayıda göçmen katıldı. - ADANA