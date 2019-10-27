Haberler » 3. Sayfa » Adana'da uyuşturucu hap operasyonu kamerada

Adana'da uyuşturucu hap operasyonu kamerada

Adana'da uyuşturucu hap operasyonu kamerada Operasyonda 7 bin 888 adet uyuşturucu hap ele geçirildiADANA - Adana'da düzenlenen operasyonda 7 bin 888 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

27.10.2019 10:54
Adana'da uyuşturucu hap operasyonu kamerada
Operasyonda 7 bin 888 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
ADANA - Adana'da düzenlenen operasyonda 7 bin 888 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokakta uyuşturucu satan ve torbacı olarak tabir edilen şahıslara yönelik çalışma başlattı. Şakirpaşa Mahallesindeki bir adrese baskın yapan polis 7 bin 888 adet uyuşturucu hap ve 1 kilo 350 gram skunk ele geçirdi.
Ahmet H. (20), Muhamed H. ve Abdulkadir C. gözaltına aldı.
Polisin Yeşiyurt Mahallesinde yaptığı operasyonda ise 1 gram metamfetamin, 4.37 gram bonzai, 1 gram skunk ele geçirilirken Naim S. isimli zanlı gözaltına alındı.
Zanlılar emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Adana'da uyuşturucu hap operasyonu kamerada

Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
13:16 Gizemli kazının yapıldığı "kırmızı ev" hayalet eve döndü
13:08 Evlere dadanan kızlar çetesi kamerada
12:54 Konya'daki fabrika yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı
12:52 Yangında ölen baba ve oğlunun cesetleri el ele bulundu
12:14 Yozgat'ta sigara hırsızları önce kameraya ardından polis ekiplerine yakalandı
12:08 Konya'da bisküvi ve şekerleme fabrikasında yangın
11:49 Hayvan pazarında taşlı sopalı kavga kamerada
27.10.2019 13:46:40