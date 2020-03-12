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Adana'da uyuşturucu hap ve kokain operasyonu

Adana'da uyuşturucu hap ve kokain operasyonu Narkotik köpeği "Oscar" ile bir tırda yapılan aramada 92 bin adet uyuşturucu hap, 1 kilo kokain ele geçirildi Gözaltına alınan tır şoförü tutuklandı Adana'da polisin yaptığı operasyonda 92 bin adet uyuşturucu hap, 1 kilo kokain ele geçirilirken,...

12.03.2020 11:13 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:14
Adana 'da uyuşturucu hap ve kokain operasyonu
Narkotik köpeği "Oscar" ile bir tırda yapılan aramada 92 bin adet uyuşturucu hap, 1 kilo kokain ele geçirildi
Gözaltına alınan tır şoförü tutuklandı
ADANA - Adana'da polisin yaptığı operasyonda 92 bin adet uyuşturucu hap, 1 kilo kokain ele geçirilirken, zanlı tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çukurova ilçesi Öğretmenler Bulvarında seyir halindeki tırın çekicisi içerisinde uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı. Polis ekipleri kısa sürede bulvara çıkıp tırı durdurdu. Polis yaptığı aramada uyuşturucu bulamadı. Daha sonra hassas burunlu narkotik köpeği Oscar yapılan aramada, sürücü koltuğu arkasındaki yatak bölümüne tepki verdi. Polisler burada 92 bin adet uyuşturucu hap, 1 kilo kokain ele geçirdi.
Sürücü Osman G. gözaltına alındı. Tırda uyuşturucu olduğundan haberi olmadığını söyleyen sürücü sevk edildiği adliyede tutuklandı. Adana'da uyuşturucu hap ve kokain operasyonu

Kaynak: İHA

Etiketler : Narkotik, Adana, 3. Sayfa

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