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Adana'da uyuşturucu kullanıcısı iki sanığa 10'ar ay hapis

Adana'da "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma, bulundurma" iddiasıyla yargılanan iki sanığa 10'ar ay hapis cezası verildi.

06.04.2020 14:46 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:46
Adana'da uyuşturucu kullanıcısı iki sanığa 10'ar ay hapis
Adana 'da "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma, bulundurma" iddiasıyla yargılanan iki sanığa 10'ar ay hapis cezası verildi.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuksuz sanıklar M.K. ve M.S. ile avukatları katıldı.
Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, M.K. ve M.S'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma, bulundurma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.
Sanık M.K. ise savunmasında suçlamayı kabul etmediğini belirterek "Ben uyuşturucu kullanmadım. Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadesini kullandı.
Sanık M.S. de suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, sanıkları "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma, bulundurma" suçundan 10'ar ay hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak: AA

Etiketler: Adana, Güncel
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