Adana'da uyuşturucu operasyonu 1'i gardiyan, 8 şüpheli tutuklandı

Adana'da uyuşturucu operasyonu 1'i gardiyan, 8 şüpheli tutuklandıADANA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, aralarında cezaevine uyuşturucu soktukları ve ticaretinin yapılmasına göz yumdukları iddia edilen 7 gardiyanın da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

05.07.2020 12:26 | Son Güncelleme: 05.07.2020 13:16
Adana'da uyuşturucu operasyonu 1'i gardiyan, 8 şüpheli tutuklandı
ADANA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, aralarında cezaevine uyuşturucu soktukları ve ticaretinin yapılmasına göz yumdukları iddia edilen 7 gardiyanın da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Gardiyanlardan Faruk Döner (36) ile 7 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla kent merkezi, Ceyhan ve Kozan ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen 19 şüphelinin yakalanması için savcılığın kararıyla harekete geçen ekipler, önceden belirlenen 19 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 164.41 gram bonzai, 0.62 gram metamfetamin, 0.62 gram skunk, 2 bin 966 uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi. Operasyonda, 7'si Ceyhan M Tipi Kapalı Cezaevi'nde görevli gardiyan, 17 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, cezaevine uyuşturucu soktuğu ve ticaretinin yapılmasına göz yumduğu iddia edilen gardiyan Faruk Döner ile 7 şüpheli tutuklanırken, 9'u ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adana’da uyuşturucu operasyonu 1’i gardiyan, 8 şüpheli tutuklandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Ceyhan, Adana, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››Adana'da uyuşturucu operasyonu 1'i gardiyan, 8 şüpheli tutuklandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:38: Karaismailoğlu: "Çukurova bölgesine, saygıdeğer vatandaşlarımıza, milletimize yakışır bir... - Haber 13:37: "130 ülkeden 90 binden fazla vatandaşımızı ülkemize getirdik" - Haber 13:36: Dansözlü iş yeri açılışı koronayı unutturdu - Haber 13:35: Damada şakada, maske ve sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı - Haber 13:35: İzmir Emniyet Müdürü Aşkın: "155'i aradığınızda 3-4 saniyede polise ulaşıyorsunuz" - Haber 13:27: İBB'nin Fatih'in portresini almasına CHP'den tepki: Kendi belediyemiz ama çok yanlış - Haber 12:03: Son dakika: Sakarya Valisi: Fabrikada denetim eksikliği yok, en son üçüncü ayda denetim yapıldı - Haber 11:59: İki kardeş, yolunu kestiği emekli polisi baltayla saldırarak öldürdü - Haberler 11:01: Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var - Haberler