Adana'da uyuşturucu operasyonu 1 tutuklu

Adana'da uyuşturucu operasyonu 1 tutukluADANA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

29.06.2020 09:56 | Son Güncelleme: 29.06.2020 10:34
Adana'da uyuşturucu operasyonu 1 tutuklu
ADANA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, merkez Yüreğir ve Seyhan ilçelerine bağlı Kiremithane, Hadırlı ve Yeşilyurt mahallelerinde önceden belirlenen adreslere yaptığı baskınlarda 237,98 gram esrar, 187,11 gram bonzai, 749 uyuşturucu hap, 12 kök Hint keneviri ve hassas terazi ele geçirdi. Operasyonda, Serkan B. (41), Serdar K. (40), Ulaş A. (28), Yusuf G. (21) ve Sertan B. (24) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Serkan B. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adana’da uyuşturucu operasyonu 1 tutuklu

Kaynak: DHA

Etiketler: Adana, 3. Sayfa, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir Güncel
Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir
İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor Dünya
İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum 3. Sayfa
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti Dünya
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti
Sakarya’da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için talimat verdi Güncel
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için talimat verdi
İbrahim Tatlıses’in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram’ı salladı Magazin
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
Bitlis’te kaz yetiştiren ikili, kazancı nedeniyle herkese bu işi tavsiye ediyor Ekonomi
Bitlis'te kaz yetiştiren ikili, kazancı nedeniyle herkese bu işi tavsiye ediyor
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor Spor
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor
Haberler››3. Sayfa››Adana'da uyuşturucu operasyonu 1 tutuklu - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

10:59: Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 9 ölü - Haberler 10:54: Nijeryalı fenomene operasyon: 30 milyon sterlin ile yakalandı - Haberler 10:53: Küçük İkra Nur'u arama çalışmaları 3. gününde devam ediyor - Haberler 10:53: Gaziantep'te hafif ticari araçla kamyonet çarpıştı: 4 yaralı - Haberler 10:48: Son dakika! Yunan Sahil Güvenliği'nden bir barbarlık daha...4 mülteci kayıp 35'i kurtarıldı - Haberler 10:50: Oyuncu Selin Demiratar kendisinden 10 yaş büyük Mehmet Ali Çebi ile evlendi 10:17: 'Özgürlükler' ülkesinin başkentinde Atatürk'e büyük saygısızlık! Hakaret içerikli pankart astılar - Haberler 10:11: Aşı çalışmaları yapan Çinli şirket duyurdu: İnsanlar üzerinde başarıyla denedi - Haberler 09:49: İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı 07:56: Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu