30 Kasım 2018, 15:21
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Adana'da Uyuşturucu Operasyonu

Adana

Adana'da uyuşturucu sattığı ileri sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da uyuşturucu sattığı ileri sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, 19 Mayıs Mahallesi'nde uyuşturucu satıldığına dair ihbar aldı.

Mahalleye giden ekipler, 1151 Sokak üzerinde ekipleri görünce kaçan şüpheliyi, kovalamaca sonucu yakaladı.

Şüphelinin yapılan üst aramasında 53 extacy hap ile satışa hazır 6 içimlik esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı T.Y polis merkezine götürüldü.
30 Kasım 2018 Cuma 15:21