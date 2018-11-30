Adana'da Uyuşturucu Operasyonu

Adana
'da uyuşturucu sattığı ileri sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Yüreğir
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, 19 Mayıs
Mahallesi'nde uyuşturucu satıldığına dair ihbar aldı.
Mahalleye giden ekipler, 1151 Sokak üzerinde ekipleri görünce kaçan şüpheliyi, kovalamaca sonucu yakaladı.
Şüphelinin yapılan üst aramasında 53 extacy hap ile satışa hazır 6 içimlik esrar maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı T.Y polis merkezine götürüldü.