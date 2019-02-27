Adana'da Uyuşturucu Operasyonu

Adana
'da "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 30 şüpheli yakalandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, kent merkezinde "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Çalışmalar kapsamında şüphelilerin bulundukları yerleri tespit eden ekipler, özel harekat polislerinin de desteğiyle 45 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda 30 kişi gözaltına alındı. Ekipler, evlerde narkotik köpeğiyle de arama yaptı.
Gözaltına alınan şüpheliler Adana Adli Tıp
Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
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Kaynak: AA