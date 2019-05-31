31.05.2019 09:32
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Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana

Adana'da uyuşturucu hap sattığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da uyuşturucu hap sattığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesinde uyuşturucu hap sattığı iddia edilen N.Ç'nin (45) yakalanması için çalışma başlattı.
Polis, N.Ç'yi evine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı, adreste yapılan aramada 2 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen N.Ç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Adana, Güncel