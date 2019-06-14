14.06.2019 09:39
Haberler»Güncel » Haber

Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda 2 kişi yakalandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda 2 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarının tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekip, kimliğini belirlediği şüpheliler E.Y. (34) ve İ.Ö'yü (26) yakalamak için merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde kaldıkları eve operasyon düzenledi.
Baskın sırasında kaçmaya çalışan İ.Ö, evin damında kovalamaca sonucu yakalandı.
Evde yapılan aramada, 34 gram eroin ve 13 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildi.
Daha sonra adliyeye sevk edilen zanlılar nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Seyhan, Adana, Güncel

Son Dakika Haberleri
11:58 Ruhani: ABD, bölge ve dünya istikrarı için tehlikeli duruma geldi
11:58 İzmir'de, denizden ceset çıktı
11:58 Zeytin sineğiyle tuzaklı mücadele
11:57 Jandarmadan tütün kaçakçılığına büyük darbe
11:57 İçişleri Bakanlığı: "Terörle mücadelede iç güvenlik operasyonları kapsamında; 10 bin 775 bahar ve...
11:57 Kazada ölen Aysel öğretmenin sınıfında buruk karne töreni
11:57 Okul öncesi öğrencileri Kur'anı Kerim okuyarak okula veda ettiler
11:57 SÜ "Doğayı ve Bilimi Keşfet Hayallerini Kodla" projesine ortak oldu
11:57 Elazığ'da Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü
11:57 Vali Şentürk'ün Kocaeli temasları
11:57 Vali Şentürk, Vali Nayir ile bir araya geldi
11:57 Dağların arasındaki krater gölleri cezbediyor
11:57 Fransa: Avrupa ülkeleri özel kuvvetlerini göndermeli, yoksa...
11:57 Malatya'da, 174 bin öğrenci karne sevinci yaşadı