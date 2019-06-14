14.06.2019 09:44
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Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda 2 kişi yakalandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda 2 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarının tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekip, kimliğini belirlediği şüpheliler E.Y. (34) ve İ.Ö'yü (26) yakalamak için merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde kaldıkları eve operasyon düzenledi.
Baskın sırasında kaçmaya çalışan İ.Ö, evin damında kovalamaca sonucu yakalandı.
Evde yapılan aramada, 34 gram eroin ve 13 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildi.
Daha sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Adana'da uyuşturucu operasyonu
Kaynak: AA
Seyhan, Adana, Güncel

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