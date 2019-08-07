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Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da aracında ve evinde 40 bin uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

07.08.2019 09:55
Adana'da uyuşturucu operasyonu
Adana'da aracında ve evinde 40 bin uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığından şüphelendiği Volkan B'nin (21) kullandığı aracı takibe alıp merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde durdurdu.
Narkotik dedektör köpekle yapılan aramada aracın bagaj kapağında iki pakette çok uyuşturucu hap bulundu.
Şüphelinin Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada da yatak odasındaki bazanın içinde 6 pakette uyuşturucu hap ele geçirildi. El konan 8 pakette toplam 40 bin uyuşturucu hap olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan Volkan B, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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