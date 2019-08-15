Haberler» Güncel» Haber

Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

15.08.2019 09:30
Adana'da uyuşturucu operasyonu
Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki Merkez Park'ta uyuşturucu satışı yapıldığını belirledi.
Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler, Garip B. ve Cumali A'yı uyuşturucu satışı yaptıkları sırada yakaladı.
Şüphelilerin üst aramasında 12,76 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Adana'da uyuşturucu operasyonu

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:46   Tunceli'de su samuru görüntülendi
10:45   Karısını av tüfeğiyle öldüren koca konuştu: Telefonunda başka erkeklerle fotoğraflarını gördüm
10:45   Borsa güne düşüşle başladı
10:45   Tunceli'de su samuru görüntülendi
10:45   Eski sevgilisi ve erkek arkadaşına kurşun yağdırdı
10:44   Çavuşoğlu, Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Tunis ile görüştü
10:44   Marmaris'te İngiliz taraftarlar Liverpool'un zaferiyle coştu