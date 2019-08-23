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Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da uyuşturucu operasyonuAdana'da polis, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda 4 uzun namlulu otomatik silah ve 9 kilo esrar ele geçirdi.

23.08.2019 11:34
Adana'da uyuşturucu operasyonu
Adana'da uyuşturucu operasyonu
Adana'da polis, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda 4 uzun namlulu otomatik silah ve 9 kilo esrar ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'nde, H.O. ve Emir D. yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 3 uzun namlulu otomotik silah ve bunlara ait mermilerle birlikte 9 kilo esrar ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan H.O. nöbetçi mahkemece tutuklandı, Emir D. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana, Güncel

Kaynak: DHA

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