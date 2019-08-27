Haberler» 3. Sayfa» Haber

- Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da uyuşturucu operasyonu Adana'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı Yapılan aramalarda 1 kilo 968 gram esrar, 4 gram bonzai ve 2 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildiADANA - Adana'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

27.08.2019 10:47
- Adana'da uyuşturucu operasyonu
Adana'da uyuşturucu operasyonu
Adana'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı
Yapılan aramalarda 1 kilo 968 gram esrar, 4 gram bonzai ve 2 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi
ADANA - Adana'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 1 kilo 968 gram esrar, 4 gram bonzai ve 2 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Ova ve Yüreğir ilçesine bağlı Selahattin Eyyubi Mahallesinde uyuşturucu satıldığı ihbarını aldı. Polis ihbar üzerine adreslere giderek baskın yaptı. Yapılan baskında uyuşturucu sattığı öne sürülen 6 zanlı yakalanırken yapılan aramalarda 1 kilo 968 gram esrar, 4 gram bonzai ve 2 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.
Emniyete sorgulamaları tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.
- Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
11:12   Madrid'de şiddetli dolu yağışı ve sel felaketi
11:11   Moskova'da tarihi manastırda yangın
11:09   Tartıştığı eşini eşarpla boğarak öldürdü
11:09   Oksijen tüpünün hortumu patladı işçi ağır yaralandı
11:08   Koca dehşeti bitmek bilmiyor...Tartıştığı eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü
11:06   10 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı
11:03   Esenyurt'ta rezidans'ta yangın paniği