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Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde düzenlenen operasyonda 945 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi yakalandı.

29.08.2019 10:24 Adana'da uyuşturucu operasyonu
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde düzenlenen operasyonda 945 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmayla Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde bulunduğunu belirledi.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 945 gram esrar ele geçirdi.
Olayla ilgili evdeki şüpheli İsmail P. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana, Güncel

Kaynak: AA

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