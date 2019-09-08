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Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da düzenlenen operasyonlarda, 543 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

08.09.2019 10:52 Adana'da uyuşturucu operasyonu
Adana'da düzenlenen operasyonlarda, 543 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada, 508,30 gram gelen sentetik kannabinoid ele geçirildi.
Polis, uyuşturucuyla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye edilen şüpheliden Mahsun B. (25), Ömer D. (31) ve Salim G. (30) adli kontrol şartıyla, Fahrettin L. (27) ve Tahsin Görkem Z. (26). ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
Sarıçam Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde uyuşturucu sattığı iddia edilen S.K'nin üzerini aradı.
Üzerinde 35 gram sentetik kannabinoid ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Cumhuriyet Mahallesi, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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