Haberler» Güncel» Haber

Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturmada 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

10.09.2019 08:45
Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturmada 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında Adana'da arama yapılması için 38 adres tespit edildi, 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
500 polisin katıldığı ve özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, narkotik dedektör köpekler de yer aldı.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
09:39   Çin'in iki büyük telekom şirketi 5G alt yapısını birlikte kuracak
09:38   flaş
09:38   flaş
09:36   Ali Babacan'dan rapçi Şanışer'in Susamam şarkısına ilk yorum: Etkilendim doğrusu
09:35   Uğur Böceği kurs kayıtları başlıyor
09:34   Beydağ'da uyuşturucu operasyonu
09:34   Cinayet zanlısı milli kick boksçu ve arkadaşı tutuklandı