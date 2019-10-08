Haberler » Güncel » Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 16 zanlı yakalandı.

08.10.2019 15:03Adana'da uyuşturucu operasyonu
Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 16 zanlı yakalandı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen 21 şüpheliyi yakalamak için özel harekat polislerinin de desteğiyle tespit edilen evlere operasyon düzenledi.
Baskınlarda, narkotik köpeği ile şüphelilerin evlerinde arama yapıldı. Özel harekat polisleri de evlerin damlarında ve sokak girişlerinden önlem aldı.
Gözaltına alınan 16 şüpheli Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Ekip, hakkında gözaltı kararı bulunan 5 zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Narkotik, Adana, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:33 Aksaray 'dur' ihtarına uymadı, polisin silahından çıkan kurşunla öldü
19:33 Hastaneden dönüşü kaza: 1 ölü, 2 yaralı
19:32 Mersin'de kaçak kazı operasyonu
19:31 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin yegane arzusu balkanların barışıdır"
19:30 Türk savunma sanayi ürünleri, Ukrayna'da görücüye çıktı (1)
19:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da toplu açılış törenine katıldı
19:24 3 yıllık kan davası barışla sonuçlandı