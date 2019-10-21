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Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

21.10.2019 10:24Adana'da uyuşturucu operasyonu
Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen Doğankent Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda Adil D, Orhan A, Aydın K, Halil D, Ali A, Mesut T. ve Medeni K. gözaltına alındı, şüphelilerin aracında yapılan aramada 2 kilo 450 gram esrar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ali A, Mesut T. ve Medeni K. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Doğankent Mahallesi, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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