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Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da uyuşturucu operasyonuAdana'da polis ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, 18 kilo 283 gram bonzai ve uyuşturucu satışından elde edilen 24 bin 115 lira ile bin 110 euro ele geçirdi.

15.11.2019 12:16 | Son Güncelleme: 15.11.2019 12:18
'da uyuşturucu operasyonu
Adana'da polis ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, 18 kilo 283 gram bonzai ve uyuşturucu satışından elde edilen 24 bin 115 lira ile bin 110 euro ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü'he bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Seyhan ilçesi Mıdık mahallesinde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarını aldı. Adrese baskın düzenleyen polis, şüphelilere ait evde ve otomobilde yaptıkları aramada, 18 kilo 283 gram bonzai, uyuşturucu satışından elde edilen 24 bin 115 bin ve bin 110 euro ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 kişi sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Adana'da uyuşturucu operasyonu

Polis, Adana, Güncel

Kaynak: DHA


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