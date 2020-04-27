Adana'da uyuşturucu operasyonu
Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 4 bin 322 kök Hint keneviri, 280 gram esrar, 50 gram kenevir tohumu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
27.04.2020 10:30 | Son Güncelleme: 27.04.2020 10:48
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı kenevir eken ve uyuşturucu imal edip ticaretini yapan şüphelilere yönelik iki ilçede operasyon düzenledi.
Ceyhan ilçesi Birkent Mahallesi'nde mısır tarlasında ekili 3 bin 765 kök Hint keneviri, Yüreğir ilçesi Yakapınar Mahallesi'ndeki bir evde de 280 gram esrar, 557 kök Hint keneviri ile 50 gram kenevir tohumu ele geçirdi.
Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA