Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da uyuşturucu operasyonuADANA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 11 kök Hint keneviri ve 45,75 gram esrar ele geçirildi.

26.06.2020 10:05 | Son Güncelleme: 26.06.2020 10:10
Adana'da uyuşturucu operasyonu
ADANA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 11 kök Hint keneviri ve 45,75 gram esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yürütülen çalışma kapsamında, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde üretildiği bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen ekiplerce adrese düzenlenen baskında evin balkon kısmının seraya dönüştürüldüğü tespit edildi. Evde yapılan aramalarda, 11 kök Hint keneviri ve 45,75 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili Sakip K. (53) gözaltına alındı.
Merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde de şüphe üzerine durdurulan Serkan K.'nın (36) yapılan üst aramasında 19 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sakip K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla Serkan K. ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Adana’da uyuşturucu operasyonu

Kaynak: DHA

Etiketler: Adana, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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