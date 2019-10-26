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Adana'da uyuşturucu operasyonu...3 bin 316 uyuşturucu hap ele geçirildi

Adana'da uyuşturucu operasyonu...3 bin 316 uyuşturucu hap ele geçirildiADANA - Adana gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda evinde 3 bin 316 uyuşturucu hap ele geçirilen kadın tutuklandı.

26.10.2019 10:38
Adana'da uyuşturucu operasyonu...3 bin 316 uyuşturucu hap ele geçirildi
ADANA - Adana gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda evinde 3 bin 316 uyuşturucu hap ele geçirilen kadın tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu hap olduğu bilgisine ulaştı.
Bu bilgi üzerine polis, adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada Yaptıkları aramalarda 3 bin 316 uyuşturucu hap bulundu.
Bunun üzerine, evdeki şüpheli Yazgül C. gözaltına alındı. Polisin Seyhan ilçesindeki Narlıca, Aydınlar ve Ova mahalleleri ile otogarda "torbacı" tabir edilen, sokakta uyuşturucu satan kişilere yönelik yaptığı operasyonda ise 530,60 gram esrar, 8,7 gram metamfetamin, 73 gram bonzai ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gökmen D. (30), Zülfü G. (38), Bekir A. (23), Vedat A. (19), gözaltına alındı. Yapılan bu iki operasyonda gözaltına alınan zanlılar adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan Yazgül C. tutuklanırken diğer zanlılar adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
Adana'da uyuşturucu operasyonu...3 bin 316 uyuşturucu hap ele geçirildi

Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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