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Adana'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklamaADANA - Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

11.11.2019 10:18 | Son Güncelleme: 11.11.2019 10:19
'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
ADANA - Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ilçesi Organize Sanayi Bölgesi, Sarıçam ve Yeşiloba mahallelerinde uyuşturucu satıldığı ihbarını aldı. Polis ihbar üzerine adreslere eş zamanlı olarak operasyon yaptı. Operasyonda Organize Sanayi Bölgesinde Ahmet Y. isimli zanlı 102.04 gram metanfetamin ile yakalandı. Sarıçam Mahallesindeki operasyonda ise Hikmet C. isimli zanlı 20.9 gram metanfetamin ile yakalandı. Yeşiloba Mahallesinde ise Yalçın T.(27), Bülent E. ve Murat A.11.50 gram metanfetamin ile yakalandı. Zanlıların üzerinden ise bin 460 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 zanlı emniyete getirilerek sorguya alındı. Zanlılar sorguları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan Ahmet Y., Hikmet C. ve Yalçın T. tutuklanırken diğer zanlılar adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Adana'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Sarıçam, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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