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Adana'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Adana'da sokakta uyuşturucu satanlara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 2'si kadın 7 kişiden 3'ü tutuklandı.

10.02.2020 10:13 | Son Güncelleme: 10.02.2020 10:13Adana'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
'da sokakta uyuşturucu satanlara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 2'si kadın 7 kişiden 3'ü tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet, Mirzaçelebi, Tellidere ve Yüreğir ilçesine bağlı Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde sokakta uyuşturucu satan ve torbacı diye adlandırılan kişilerin olduğu bilgisine ulaştı. Polis eş zamanlı olarak adreslere baskın yaptı. Baskında uyuşturucu sattığı öne sürülen 2'si kadın 7 zanlı yakaladı. Polis yaptığı aramada 1 kilo 20 gram esrar, 564 gram bonzai ve 76 uyuşturucu hap ele geçirdi. Zanlılar emniyete getirilerek sorguya alındı. Zanlılar sorgularından ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkartılan Murat Ü. (34), Mehmet K. (57) ve Kadri K. (50) tutuklanırken, diğer zanlılar adli kontrol tedbiri uygulanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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