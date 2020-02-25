Haberler » Güncel » Adana'da uyuşturucu operasyonu 40 kişi hakkında gözaltı kararı - Haber

Adana'da uyuşturucu operasyonu 40 kişi hakkında gözaltı kararı

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 40 kişi hakkında gözaltı kararıADANA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

25.02.2020 09:34 | Son Güncelleme: 25.02.2020 09:34Adana'da uyuşturucu operasyonu 40 kişi hakkında gözaltı kararı

'da uyuşturucu operasyonu: 40 kişi hakkında gözaltı kararı

ADANA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. 40 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda, çok sayıda şüpheli yakalandı.Kent merkezinde uyuşturucu ve uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen 40 şüphelinin adresini belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından 41 adrese sabahın ilk saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Harekat polislerinin demir kapılarını koç başlarıyla kırarak girdiği evlerde, özel eğitimli narkotik köpekleriyle arama yapan ekipler, çok sayıda şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



Adana, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:33  Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
09:47  Hızlı ve Öfkeli 5 filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli 5 oyuncuları ve Hızlı ve Öfkeli 5 özeti!
09:30  On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 24 Şubat MPİ On Numara sonuçları
09:20  Sabahattin Ali kimdir? Sabahattin Ali hayatı ve biyografisi!
09:03  25 Şubat Salı İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
25.02.2020 10:58:54