21.06.2019 09:37
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Adana'da uyuşturucu operasyonu 58 gözaltı kararı

Adana'da uyuşturucu operasyonu 58 gözaltı kararıADANA'da uyuşturucu satışı yaptığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan 58 kişiye yönelik, polis operasyon düzenledi.

Adana 'da uyuşturucu operasyonu 58 gözaltı kararı
ADANA'da uyuşturucu satışı yaptığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan 58 kişiye yönelik, polis operasyon düzenledi. Çok sayıda kişi gözaltına alınırken, baskın sırasında evinin çatısından atlayarak kaçmaya çalışan şüpheli, havaya ateş açılarak yakalandı.
Adana'da uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen 58 kişinin adresini belirleyen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti operasyon düzenledi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Terörle Mücadele (TEM), Çevik Kuvvet, Asayiş ve Özel Harekat şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin de katıldığı operasyonda, belirlenen 60 eve baskın yapıldı. Direnişin yaşanılabileceği bazı evlerin demir kapıları koçbaşlarıyla kırılarak girildi.
ÇATIDAN KAÇMAYA ÇALIŞTI
Merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde bir eve yapılan baskın sırasında hakkında yakalama kararının bulunduğu şüpheli, özel harekat polislerinin evin önüne geldiği sırada çatıdan atlayarak kaçmaya çalıştı. Polis havaya ateş açınca kaçmayı bırakan şüpheli, gözaltına alındı. Polis aracına bindirilen şüpheli, polisleri görünce korktuğunu ve hakkında 20 yıl hapis kararı bulunduğu için kaçtığını söyledi.
Operasyonda, hakkında yakalama kararının bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, farklı cinslerde uyuşturucu madde ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü 'ne götürüldü.Adana'da uyuşturucu operasyonu 58 gözaltı kararı
Kaynak: DHA
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