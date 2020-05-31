Adana'da uyuşturucu operasyonu 6 gözaltı-Yeniden

Adana'da uyuşturucu operasyonu 6 gözaltıADANA'da narkotik polisinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda, 3 kilo 10 gram esrar, 444 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

31.05.2020 09:41 | Son Güncelleme: 31.05.2020 09:45
Adana'da uyuşturucu operasyonu 6 gözaltı
ADANA'da narkotik polisinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda, 3 kilo 10 gram esrar, 444 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu suçlarının engellenmesi amacıyla operasyon düzenledi. Bu kapsamda merkez Seyhan ilçesine bağlı Cumhuriyet ve Çamlıbel Mahalleleri'nde önceden belirlenen adreslere baskın düzenledi. İkamet ve araçlarda yapılan aramalarda, toplam 3 kilo 10 gram esrar, 444 adet de uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda, Çetin Can Ç. (22), Mahsun B. (26), Osman B. (27), Ergin K. (31), Rihan B. (51) ve Mehmet Y. (20) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Çetin Can Ç., Mahsun B. Osman B. Ergin K. tutuklanırken, Rihan B. ile Mehmet Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adana’da uyuşturucu operasyonu 6 gözaltı-Yeniden

Kaynak: DHA

Etiketler: Adana, Güncel, Haber

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