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Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı

Adana'da 7 kilo 463 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda yakalanan 5 kişi tutuklandı.

20.11.2019 10:12 | Son Güncelleme: 20.11.2019 10:12Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı
'da 7 kilo 463 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda yakalanan 5 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu bulunduğunu belirledi.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda, 7 kilo 463 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, 5 bin 850 lira ile 50 avro ele geçirdi.
Operasyonda H.D. (16), Okan D. (24), Emrah Ç. (34), Mehmet Doğan T. (40) ve Cumali Y. (42) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Polis kamerasına, ekiplerin bir evin kapısını açıp içeriye girmesi ve yerdeki uyuşturucuyla karşılaşması yansıdı.

Adana, Güncel

Kaynak: AA

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