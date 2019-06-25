25.06.2019 10:19
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Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 25 kişi tutuklandı

Adana

ADANA'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 37 kişiden, 25'i tutuklandı.

ADANA'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 37 kişiden, 25'i tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Haziran'da şafak vakti operasyon düzenledi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Terörle Mücadele (TEM), Çevik Kuvvet, Asayiş ve Özel Harekat şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin de katıldığı operasyonda, belirlenen 60 eve baskın yapıldı. Direnişin yaşanılabileceği bazı evlerin demir kapıları koç başıyla kırılarak girildi. Operasyonda 3'ü kadın, 37 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 749 uyuşturucu hap, 100 adet 6 gram sentetik kannabinoid katkılı toz madde, 1,90 gram eroin, 3,1 gram toz esrar, 104,05 gram baskı esrar, 153 gram esrar, 10,47 gram skunk, 12 regapen hap, 48 ecstasy hap, 1 av tüfeği ve 27 fişek ele geçirildi.
Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 1'i kadın, 25 kişi tutuklandı, 12 kişi serbest bırakıldı.


- Adana
Kaynak: DHA
Adana , Güncel

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