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Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Adana'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan ikisi cezaevine gönderildi.

08.02.2020 12:13 | Son Güncelleme: 08.02.2020 12:14
'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan ikisi cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik merkez Seyhan ilçesindeki Mirzaçelebi ve Pınar mahallelerindeki belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 119,66 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 465 lira ele geçirildi, şüpheliler R. B. (23), S.D. (20) ve Y.K. (38) gözaltına alındı.
Zanlılar, emniyetteki işlemin ardından Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.B. savcılık sorgusu sonrası serbest bırakıldı, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan S.D. ve Y.K. tutuklandı.
Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Polis, Adana, Güncel

Kaynak: AA


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