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Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 7 şüpheliden 4'ü cezaevine gönderildi.

11.04.2020 10:18 | Son Güncelleme: 11.04.2020 10:36
Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı
Adana 'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 7 şüpheliden 4'ü cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
İki araç ve bir evde yapılan aramada 2 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu, 54,93 gram esrar, 0,41 gram metamfetamin, 55 uyuşturucu hap ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan V.N, Y.G, B.T. ve E.G. tutuklandı, S.U, D.B. ve H.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel
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