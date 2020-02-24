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Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

24.02.2020 10:02 | Son Güncelleme: 24.02.2020 10:02Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı
'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik merkez Seyhan ilçesindeki Demetevler ve Sucuzade, Çukurova ilçesindeki Belediyeevler, Yüreğir ilçesindeki Çamlıbel ile Sarıçam ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy ve Gültepe mahallelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonlarda, kırmızı ve yeşil reçeteli uyuşturucu etkili 1095 hap,102 gram eroin, 11,92 gram sentetik uyuşturucu, 20,11 gram esrar, 21 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Olayla ilgili Can Ş, Erkan K, Kadir E, Erdal A, İbrahim A, Vedat K, Erol K. ve Gökhan Ç. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Can Ş, Erkan K. ve Kadir E. tutuklandı, diğerleri ev hapsi tedbiriyle serbest bırakıldı.

Adana, Güncel

Kaynak: AA

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