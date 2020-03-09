Adana'da uyuşturucu satan 2 torbacı tutuklandı
Adana'da uyuşturucu satan 2 torbacı tutuklandı Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.
09.03.2020 15:46 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:47
Adana 'da uyuşturucu satan 2 torbacı tutuklandı
ADANA - Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen ve sokakta uyuşturucu sattığı ileri sürülen zanlılara yönelik operasyon başlattı. Polis Seyhan ilçesindeki Gülbahçesi, Yenibey ve Karasoku mahallelerinde belirlediği adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 13,76 gram esrar, 2,77 gram eroin, 8,20 gram sentetik uyuşturucu, 9 uyuşturucu hap ele geçirildi. E.A, O.A, O.S, M.D. ve İ.Ö. gözaltına alındı.Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden E.A. ve O.A. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
ADANA - Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen ve sokakta uyuşturucu sattığı ileri sürülen zanlılara yönelik operasyon başlattı. Polis Seyhan ilçesindeki Gülbahçesi, Yenibey ve Karasoku mahallelerinde belirlediği adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 13,76 gram esrar, 2,77 gram eroin, 8,20 gram sentetik uyuşturucu, 9 uyuşturucu hap ele geçirildi. E.A, O.A, O.S, M.D. ve İ.Ö. gözaltına alındı.Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden E.A. ve O.A. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Adana'da uyuşturucu satan 2 torbacı tutuklandı
Etiketler : Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, Yerel
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