ADANA'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYON: ÇOK SAYIDA GÖZALTI (1)

ADANA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti 60 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da Narkotik ve Özel Harekat polisleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti 60 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 58 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı. Operasyonda evinin çatısından kaçmaya çalışan bir kişi de yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.