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Adana'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu

Adana'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

18.12.2019 08:13 | Son Güncelleme: 18.12.2019 10:00

Adana'da Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. Uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen 30 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.

ŞAFAK OPERASYONUNDA ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Uyuşturucuya yönelik çalışmalarını sürdüren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcısı (torbacı) olduğu iddia edilen 30 kişinin adresini tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından şafak vakti operasyon düzenlendi. Direnişin yaşanabileceği bazı evlerin demir kapıları, özel harekat polislerince koç başı ile kırılarak girildi. Özel eğitimli narkotik köpekleriyle evlerde arama yapan ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik, 3. Sayfa

Kaynak: DHA


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