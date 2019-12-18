Haberler » Güncel » Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturmada 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi - Haber

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturmada 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturmada 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

18.12.2019 07:56 | Son Güncelleme: 18.12.2019 07:56Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturmada 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturmada 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 30 şüphelinin yakalanması için tespit edilen adreslere baskın düzenledi.
Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda baskın yapılan evlerde narkotik dedektör köpekler yardımıyla arama yapıldı.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Narkotik, Adana, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

08:21 Adana'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı kararı - Haber
08:19 FLAŞ - Haber
08:18 FLAŞ - Haber
08:12 ADÜ'de 'Çocuk İstismarına Bütüncül Bakış Paneli' gerçekleşti - Haber
08:12 Vali Köşger; "Türkiye, kimsenin dinine, diline ve ırkına bakmadan milyonlara kucak açtı" - Haber
08:10 Son dakika: İçişleri Bakanlığı, FETÖ'den tutuklanan Urla Belediye Başkanı'nı görevden aldı - Haber
23:12 Yanlışlıkla bebek arabasına çarpan 17 yaşındaki garsona tekmeli yumruklu saldırı anı kamerada - Haber
22:05 Son Dakika: Dışişleri'nden ABD Senatosu'nun Türkiye'ye yaptırım kararına tepki: Gerekli tedbirler alınacak - Haber
21:25 Pansiyonda kalan çok sayıda lise öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Haber
20:24 Kontrolden çıkarak 200 metre sürüklenen lüks otomobilde araç sürücüsü kurtuldu, 2 kişi hayatını kaybetti - Haber
18.12.2019 08:23:01