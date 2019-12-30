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Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturmada 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturmada 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

30.12.2019 08:14 | Son Güncelleme: 30.12.2019 08:14 Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturmada 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı
'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturmada 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 24 şüphelinin yakalanması için kent merkezindeki bazı adreslere baskın düzenledi.
Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda baskın yapılan evlerde narkotik dedektör köpekler yardımıyla arama yapıldı.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Narkotik, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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