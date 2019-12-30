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Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 18 zanlı gözaltına alındı.

30.12.2019 12:16 | Son Güncelleme: 30.12.2019 12:16 Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon
'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 18 zanlı gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Zanlıların yakalanması için kent merkezindeki adreslere özel harekat ekiplerinin desteğiyle operasyon düzenlendi.
Şüphelilere ait evlerde narkotik dedektör köpekleriyle de arama yapıldı.
Operasyonda zanlılardan 18'i gözaltına alındı.
Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra emniyete götürüldü.
Polis, diğer 6 zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Narkotik, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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