Haberler » Güncel » Adana'da uyuşturucu satıcısı 18 şüpheli, adliyeye sevk edildi - Haber

Adana'da uyuşturucu satıcısı 18 şüpheli, adliyeye sevk edildi

ADANA'da uyuşturucu satışı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheli, Adana Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

19.12.2019 07:21 | Son Güncelleme: 19.12.2019 07:22
ADANA'da uyuşturucu satışı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheli, Adana Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Uyuşturucuya yönelik çalışmalarını sürdüren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcısı (torbacı) olduğu sürülen 30 şüpheliden 18'ini, dün gerçekleştirdiği şafak operasyonuyla gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan 18 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra saban erken saatlerde adliyeye sevk edildi. Halen firari durumda bulunan 12 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Adana'da uyuşturucu satıcısı 18 şüpheli, adliyeye sevk edildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adana Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

08:08 Ankara'da TIR, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü - Haber
08:07 Van'da teröristlere ait roketatar mühimmatı ele geçirildi - Haber
08:07 Adana'da uyuşturucudan gözaltına alınan 18 kişi adliyede - Haber
07:56 Kuala Lumpur Zirvesi - Malezya Kralı Sultan Abdullah - KUALA - Haber
07:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi açılış oturumunda konuştu: (2) - Haber
07:54 2 kızı Adnan Oktar'ın elinde olan anneden çarpıcı açıklama: Evlatlarımı çaldılar - Haber
00:10 Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Haber
22:15 Yaralandıktan sonra acile kaldırılan işçiye yapılan müdahaleler işe yaramayınca itfaiye çağrıldı - Haber
21:05 Türkiye'yi bekleyen 'su' tehlikesi! Yakın gelecekte kıtlık yaşanabilir - Haber
20:25 Uçakta "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadın tutuklandı - Haber
19.12.2019 08:13:53